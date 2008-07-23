1. сайт Образец: http://results.lottorich.com/ небольшие изменения в верстке. (добавить несколько ссылок, изменить цвета, логотип, весь текст будет на русском) Лотереи будут другие: 3 русских, 1 укр, 4 американских. 2. Гаджет iGoogle. ...
Исправления в инет магазине (php/mysql/css)
Требуется веб разработчик для тщательной переработчки интернет магазина на базе платформы phpshop. Есть готовый магазин, требуется выполнить ряд работ по улучшение функционала и добавления новых фич. От вас требуется проф знание PHP/MYSQL/CSS и в меньшей степени Java (Ajax) языков,желательно знание платформы phpshop. Четкость, следование уговоренным, во время обсуждения ТЗ (смотрите аттач), срокам.
Прочитайте мой профиль, что бы в дальнейшем у нас не возникло лишних вопросов и разногласий.
Личные сообщения читать не буду, все предложения в проект, отдельно общаюсь с каждым, кто делает предложение.
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте сроки выполнения ТЗ и желаемую вами оплату.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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