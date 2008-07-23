Исправления в инет магазине (php/mysql/css)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок444 просмотра

Требуется веб разработчик для тщательной переработчки интернет магазина на базе платформы phpshop. Есть готовый магазин, требуется выполнить ряд работ по улучшение функционала и добавления новых фич. От вас требуется проф знание PHP/MYSQL/CSS и в меньшей степени Java (Ajax) языков,желательно знание платформы phpshop. Четкость, следование уговоренным, во время обсуждения ТЗ (смотрите аттач), срокам.

Прочитайте мой профиль, что бы в дальнейшем у нас не возникло лишних вопросов и разногласий.

Личные сообщения читать не буду, все предложения в проект, отдельно общаюсь с каждым, кто делает предложение.

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте сроки выполнения ТЗ и желаемую вами оплату.

AJAXCSSJavaMySQLPHP
17 лет назад
aressto
Роман 
41 год
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

flyupstudio
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$450
12 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик. В течении рабочего дня на связи. Готов обсудить малейшую деталь, что и как должно работать, чтобы не переделывать задачу дважды. А исполнителю - это главное. Спасибо за сотрудничество по проекту. Жду новых заказов.

Заявки фрилансеров

flyupstudio
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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