Исправления в инет магазине (php/mysql/css)

Требуется веб разработчик для тщательной переработчки интернет магазина на базе платформы phpshop. Есть готовый магазин, требуется выполнить ряд работ по улучшение функционала и добавления новых фич. От вас требуется проф знание PHP/MYSQL/CSS и в меньшей степени Java (Ajax) языков,желательно знание платформы phpshop. Четкость, следование уговоренным, во время обсуждения ТЗ (смотрите аттач), срокам.

Прочитайте мой профиль, что бы в дальнейшем у нас не возникло лишних вопросов и разногласий.

Личные сообщения читать не буду, все предложения в проект, отдельно общаюсь с каждым, кто делает предложение.

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте сроки выполнения ТЗ и желаемую вами оплату.