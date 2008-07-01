Нужно подправить 2 флэша в одном приложении на фэйсбук.

1. http://apps.facebook.com/embarkons/ Раздел Tweak it, там рожица нарисована и в зависимости от выбранных параметров она изменяется.

Нужно, чтобы она принимала значения для Familiar, Distruptive, Attractive, Resonable, Unsetting, So what через флэшьварс и сразу устанавливала их выбранными и отображала нужную рожицу. (Это нужно для формы редактирования)

2. http://apps.facebook.com/embarkons/tweaks/view/which/all Виджет с рожицей.

Нужно, чтобы если ему передается параметр clickable=true сделать чтобы при нажатии на любую часть виджета вызывалась JavaScript функция(специальный подвид языка для ФБ, она уже есть - gotoTweakFromSelector(id)). Пример реализации и работы можно посмотреть в предыдущем флэше.

Детальная дока http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Fb:fbjs_bridge

Сколько хотите за эти задачи?

Когда сможете сделать?

Примеры работ?