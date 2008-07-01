1. сайт Образец: http://results.lottorich.com/ небольшие изменения в верстке. (добавить несколько ссылок, изменить цвета, логотип, весь текст будет на русском) Лотереи будут другие: 3 русских, 1 укр, 4 американских. 2. Гаджет iGoogle. ...
Подправить 2 флэша
Нужно подправить 2 флэша в одном приложении на фэйсбук.
1. http://apps.facebook.com/embarkons/ Раздел Tweak it, там рожица нарисована и в зависимости от выбранных параметров она изменяется.
Нужно, чтобы она принимала значения для Familiar, Distruptive, Attractive, Resonable, Unsetting, So what через флэшьварс и сразу устанавливала их выбранными и отображала нужную рожицу. (Это нужно для формы редактирования)
2. http://apps.facebook.com/embarkons/tweaks/view/which/all Виджет с рожицей.
Нужно, чтобы если ему передается параметр clickable=true сделать чтобы при нажатии на любую часть виджета вызывалась JavaScript функция(специальный подвид языка для ФБ, она уже есть - gotoTweakFromSelector(id)). Пример реализации и работы можно посмотреть в предыдущем флэше.
Детальная дока http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Fb:fbjs_bridge
Сколько хотите за эти задачи?
Когда сможете сделать?
Примеры работ?
Выбранный исполнитель
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