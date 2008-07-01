Подправить 2 флэша

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки225 просмотров

Нужно подправить 2 флэша в одном приложении на фэйсбук.

1. http://apps.facebook.com/embarkons/ Раздел Tweak it, там рожица нарисована и в зависимости от выбранных параметров она изменяется.

Нужно, чтобы она принимала значения для Familiar, Distruptive, Attractive, Resonable, Unsetting, So what через флэшьварс и сразу устанавливала их выбранными и отображала нужную рожицу. (Это нужно для формы редактирования)

2. http://apps.facebook.com/embarkons/tweaks/view/which/all Виджет с рожицей.

Нужно, чтобы если ему передается параметр clickable=true сделать чтобы при нажатии на любую часть виджета вызывалась JavaScript функция(специальный подвид языка для ФБ, она уже есть - gotoTweakFromSelector(id)). Пример реализации и работы можно посмотреть в предыдущем флэше.

Детальная дока http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Fb:fbjs_bridge

Сколько хотите за эти задачи?

Когда сможете сделать?

Примеры работ?

JavaScript
17 лет назад
dmdev
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

fly1ted
35 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$30
Александр хорошо справился с работой, при этом согласовывал со мной реализацию задач, на все вопросы отвечал оперативно.
Хороший заказчик. Все что было сказано по проекту ничем не отличалось от результата. Деньги проплатил вовремя

Заявки фрилансеров

fly1ted
35 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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