Доработать скрипт popunder

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

1.Нужно сделать, чтобы баннер показывался пользователю до тех пор пока он не нажмет на "закрыть" для одного ип в раз в сутки после нажатия.

2.Сделать раздел для набора рефералов.

Стучать в icq 484591942

17 лет назад
A1308
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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