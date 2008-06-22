Требуется веб разработчик для тщательной переработчки интернет магазина на базе платформы phpshop. Есть готовый магазин, требуется выполнить ряд работ по улучшение функционала и добавления новых фич. От вас требуется проф знание PHP/MYSQL/CSS и в меньшей ...
Исправление ошибки в готовом скрипте
Суть проблемы такова.
Есть движок wordpress
И есть плагин для этого движка: wp-o-matic
Сам плагин через админку работает изумительно.
Но он еще должен работать по крону и вот с этим проблема.
При запуске по крону скрипт выдает: "Running cron job" и ничего больше не происходит
Возможно проблема с путями в скрипте.
Нужно заставить скрипт выполнять все ему положенные фунции через крон)
Здесь движок и плагин: http://www.boont.ru/wp/
От Вас цена и сроки.
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