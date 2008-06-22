Исправление ошибки в готовом скрипте

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка120 просмотров

Суть проблемы такова.

Есть движок wordpress

И есть плагин для этого движка: wp-o-matic

Сам плагин через админку работает изумительно.

Но он еще должен работать по крону и вот с этим проблема.

При запуске по крону скрипт выдает: "Running cron job" и ничего больше не происходит

Возможно проблема с путями в скрипте.

Нужно заставить скрипт выполнять все ему положенные фунции через крон)

Здесь движок и плагин: http://www.boont.ru/wp/

От Вас цена и сроки.

WordPress
17 лет назад
serverisdead
Максим 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

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