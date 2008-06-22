1. сайт Образец: http://results.lottorich.com/ небольшие изменения в верстке. (добавить несколько ссылок, изменить цвета, логотип, весь текст будет на русском) Лотереи будут другие: 3 русских, 1 укр, 4 американских. 2. Гаджет iGoogle. ...
Доработка распределенной системы Интернет-магазина
Требуется специалис способный доработать интернет магазин. Сейчас система работает на связке переработанной ОС-коммерц и 1С 8.0 Торговля. Нужен дополнитлеьный функционал и хочется избавиться от 1С.
Кто сможет оставляйте свои контакты.
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