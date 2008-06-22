Парсер новостей из рсс-каналов + Меню Yahoo.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

Парсер новостных заголовков из рсс-каналов + меню как на портале Yahoo.com Детальное описание в приложении. Рассматриваются заявки только с указанной ценой. Вопросы в ICQ 477-302-251

17 лет назад
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Алексей 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров