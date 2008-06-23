Добрый день! Необходимо перенести сайт www.iklmn.ru на новый хостинг (valuehost.ru). Сейчас он хостится на собственном серваке. !! Имеются данные phpmyadmin, mysql, ftp и от сервака и от valuehost.ru ...
Парсер
Добрый день! Есть движок "webassist shop-script", нужно для него доработать написанные граббер товаров и описаний с картинками (как на hotline.ua) и поиск по сайту с фильтрами (тоже как на hotline.ua)
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