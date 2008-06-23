Парсер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки385 просмотров

Добрый день! Есть движок "webassist shop-script", нужно для него доработать написанные граббер товаров и описаний с картинками (как на hotline.ua) и поиск по сайту с фильтрами (тоже как на hotline.ua)

17 лет назад
Gasya
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров