Перенести сайт на новый хостинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок251 просмотр

Добрый день!

Необходимо перенести сайт www.iklmn.ru на новый хостинг (valuehost.ru).

Сейчас он хостится на собственном серваке. !! Имеются данные phpmyadmin, mysql, ftp и от сервака и от valuehost.ru

Нужно сделать сегодня-завтра.

MySQL
17 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
Спасибо за продолжение сотрудничество! Долго колебался кого выбрать по проекту, т.к. предложений было много и все многообещающие! Но решил остановиться на вас, так как помню отличное выполнение по прошлому проекту. Спасибо большое за оперативность.
Приятно сотрудничать с хорошими заказчивами с которыми нет проблем ни в постановке задания, ни в оплате. Готов оказывать Вам дальнейщее содействие в Ваших проектах.

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад