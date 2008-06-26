Нобходимо переделать модуль для компонента jmovie под joomla.
Перенести сайт на новый хостинг
Добрый день!
Необходимо перенести сайт www.iklmn.ru на новый хостинг (valuehost.ru).
Сейчас он хостится на собственном серваке. !! Имеются данные phpmyadmin, mysql, ftp и от сервака и от valuehost.ru
Нужно сделать сегодня-завтра.
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