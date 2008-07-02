Каталог статей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка183 просмотра

Необходим каталог статей.

1. Создание категорий из админки

2. Редактирование статей

3. Уведомление о новых статьях

4. Простота скрипта

5. Возможность "заточки" под существующий дизайн

Оплата после выполнения работы

17 лет назад
Beer
Perveza 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

-f5lab-
Тест 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$200
7 дней
Великолепный исполнитель и специалист, сделал все в соответствии с тех. заданием и в срок. От общения остались только хорошие впечатления. Если Вы только выбираете программиста - рекомендую! Будущие проекты только с ним!
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

-f5lab-
Тест 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад