Изменить модуль под Joomla!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки154 просмотра

Нобходимо переделать модуль для компонента jmovie под joomla.

Joomla
17 лет назад
camokat3
Сергей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

developer11
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$50
Большое спасибо Сергею за оперативность при выполнении поставленной мною задачи.. Сделал все на высшем уровне, учитывая все мои пожелания.. Рекоммендую всем..Еще раз спасибо огромное.
Положительный отзыв

Заявки фрилансеров

developer11
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад