Небольшая флэшка

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка208 просмотров

В приложении картинка необходимо сделать так чтобы у нее постоянно крутился барабан и мигали индикаторы на приборной панели! (красный зеленый и желтый!)

Работа небольшая поэтому и цена соответствующая!

Оплачу первому кто сделает!

Размеры сохранить!

Весь до 10 кб!

Как сделаете стучите в асю! 4755664 (инвиз!)

17 лет назад
cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Chips
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$5
Быстро и оперативно! Буду еще бращаться!
Отличный работодатель. все оплатил по факту. если будут предложения поработать - соглашусь.

Заявки фрилансеров

Chips
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад