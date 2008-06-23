Добрый день! Есть движок "webassist shop-script", нужно для него доработать написанные граббер товаров и описаний с картинками (как на hotline.ua) и поиск по сайту с фильтрами (тоже как на hotline.ua)
Небольшая флэшка
В приложении картинка необходимо сделать так чтобы у нее постоянно крутился барабан и мигали индикаторы на приборной панели! (красный зеленый и желтый!)
Работа небольшая поэтому и цена соответствующая!
Оплачу первому кто сделает!
Размеры сохранить!
Весь до 10 кб!
Как сделаете стучите в асю! 4755664 (инвиз!)
Выбранный исполнитель
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