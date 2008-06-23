Ищем внештатного программиста (программистов) для разработки международного сайта. Задача. Разработать сервер обучения. Используемые технологии: стэк LAMP, AJAX, система платежей MoneyBookers. Разработать международный сайт с системой управления. За ...
Магазин
Нужен магазин на PrestaShop.
Поддержка большого количества товаров. от 4 до 6 миллионов товаров.
Все товары в тексте.
Нужен парсер из текста в mysql. И чтобы сразу по несколько сотен тысяч можно было парсить или больше.(ваш вариант)
По ходу работы будут небольшие доработки, которые сейчас невозможно описать. Но они будут незначительные.
Если будет нужно чтото сложное это будет оплачено.
Нужно делать с расчетом на обновление скрипта.
И подладить сам скрипт до рабочего состояния.
Я должен наблюдать за работой и все сам тестировать. Вы должны предоставить эту возможность мне.
ВСЕ НУЖНО В ТЕЧЕНИИ 2 недель.
ОПЛАТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ 100% выполнения работы.(WebMoney)
Так же нужно ваше порфолио для просмотра.
СКРИПТ ТОЛЬКО - PRESTASHOP.COM - Другие не предлагать.!!!!
Качайте ТЗ.
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