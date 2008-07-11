Скачать базу yellow-pages

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки354 просмотра

Нужно скачать полную базу контактов сайта yellow-pages.ru по городам

Москва и С-Петербург.

требуемый формат: рубрика$имя фирмы$телефон$факс

Возможна частичная оплата после проверки количества фирм в рубриках

и нескольких контрольных рубрик.

Возможно аргументированное увеличение бюджета.

Заявки с указанием времени выполнения работы просьба высылать на адрес [email protected]

К сожалению нет возможности просматривать сайт.

17 лет назад
kyrkunov
Евгений 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад
$400
7 дней
Работа выполнена отлично. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все четко - задание, приемка, оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад