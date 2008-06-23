Ищем внештатного программиста (программистов) для разработки международного сайта. Задача. Разработать сервер обучения. Используемые технологии: стэк LAMP, AJAX, система платежей MoneyBookers. Разработать международный сайт с системой управления. За ...
Разделение базы запросов по темам.
Имеется база данных запросов к поисковикам около 20 000 000 записей. (восновном английская)
Необходимо разбить ее на темы, а темы на список однословных ключей.
Каждый ключ находящийся в файле для однословного ключа должен максимально соответсвовать общей теме для данного списка файлов.
В результате база не должна сократится по кол-ву ключей.
Жду Ваших предложений по способам как Вы предлагаете это сделать.
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