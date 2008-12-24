Добрый день! Есть движок "webassist shop-script", нужно для него доработать написанные граббер товаров и описаний с картинками (как на hotline.ua) и поиск по сайту с фильтрами (тоже как на hotline.ua)
Международный сервер обучения
Ищем внештатного программиста (программистов) для разработки международного сайта.
Задача.
Разработать сервер обучения.
Используемые технологии: стэк LAMP, AJAX, система платежей MoneyBookers.
Разработать международный сайт с системой управления. За основу системы управления можно взять наиболее функциональную и расширяемую CMS Битрикс и дописать под неё модули. Второй вариант – написать собственную CMS, используя различные готовые наработки для простых модулей. Сайт представляет собой высокопроизводительную многоязычную систему. Большое количество видео на сайте – одна из особенностей.
Требования к кандидату.
- опыт работы с php+MySQL, вёрстке, разработке систем управления не менее трёх лет;
- амбиции, направленные в нужное русло;
- желать сделать что-то стоящее, гордо положить это к себе в портфолио и получить вознаграждение за офигительную работу и приятное сотрудничество;
- знание вебдванольных технологий;
- джаваскрипт, конечно;
- использование и настройка mod_rewrite и CVS;
- опыт в настройке апач, php и MySQL;
- наличие портфолио.
LAMP, mod_rewrite, CVS, API, рефакторинг – если Вам ни о чём не говорят эти слова, то Вы нам не подходите.
Об оплате разговор будет идти отдельно. За хорошую работу платим хорошо.
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