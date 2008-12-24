Международный сервер обучения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка182 просмотра

Ищем внештатного программиста (программистов) для разработки международного сайта.

Задача.

Разработать сервер обучения.

Используемые технологии: стэк LAMP, AJAX, система платежей MoneyBookers.

Разработать международный сайт с системой управления. За основу системы управления можно взять наиболее функциональную и расширяемую CMS Битрикс и дописать под неё модули. Второй вариант – написать собственную CMS, используя различные готовые наработки для простых модулей. Сайт представляет собой высокопроизводительную многоязычную систему. Большое количество видео на сайте – одна из особенностей.

Требования к кандидату.

- опыт работы с php+MySQL, вёрстке, разработке систем управления не менее трёх лет;

- амбиции, направленные в нужное русло;

- желать сделать что-то стоящее, гордо положить это к себе в портфолио и получить вознаграждение за офигительную работу и приятное сотрудничество;

- знание вебдванольных технологий;

- джаваскрипт, конечно;

- использование и настройка mod_rewrite и CVS;

- опыт в настройке апач, php и MySQL;

- наличие портфолио.

LAMP, mod_rewrite, CVS, API, рефакторинг – если Вам ни о чём не говорят эти слова, то Вы нам не подходите.

Об оплате разговор будет идти отдельно. За хорошую работу платим хорошо.

AJAXJavaScriptMySQLPHP
16 лет назад
ff2008
Кирилл 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

MindIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$100
30 дней
Очень толковый молодой человек и хороший специалист. Умеет найти правильный подход к решению нетривиальных задач. Выполненной работой доволен. Спасибо.

Заявки фрилансеров

MindIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
16 лет назад

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