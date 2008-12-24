Международный сервер обучения

Ищем внештатного программиста (программистов) для разработки международного сайта.

Задача.

Разработать сервер обучения.

Используемые технологии: стэк LAMP, AJAX, система платежей MoneyBookers.

Разработать международный сайт с системой управления. За основу системы управления можно взять наиболее функциональную и расширяемую CMS Битрикс и дописать под неё модули. Второй вариант – написать собственную CMS, используя различные готовые наработки для простых модулей. Сайт представляет собой высокопроизводительную многоязычную систему. Большое количество видео на сайте – одна из особенностей.

Требования к кандидату.

- опыт работы с php+MySQL, вёрстке, разработке систем управления не менее трёх лет;

- амбиции, направленные в нужное русло;

- желать сделать что-то стоящее, гордо положить это к себе в портфолио и получить вознаграждение за офигительную работу и приятное сотрудничество;

- знание вебдванольных технологий;

- джаваскрипт, конечно;

- использование и настройка mod_rewrite и CVS;

- опыт в настройке апач, php и MySQL;

- наличие портфолио.

LAMP, mod_rewrite, CVS, API, рефакторинг – если Вам ни о чём не говорят эти слова, то Вы нам не подходите.

Об оплате разговор будет идти отдельно. За хорошую работу платим хорошо.