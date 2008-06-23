Ищем внештатного программиста (программистов) для разработки международного сайта. Задача. Разработать сервер обучения. Используемые технологии: стэк LAMP, AJAX, система платежей MoneyBookers. Разработать международный сайт с системой управления. За ...
Грабберы и парсеры форумов и магазинов
1. Нужно перенести несколько форумов на разных движках в форум на движке IPB
(нужен граббер и парсер форумов, которые перенесут сообщения и профили).
2. Необходимо написать граббер интернет-магазинов на разных движках с похожей структурой.
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