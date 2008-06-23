Грабер-парсер на php для 5 сайтов

Необходимо написать парсеры для 5 сайтов по бронированию отелей. Не требуется писать ввод и вывод – парсер работает модулем(функцией) внутри ядра готовой системы, необходимо только получить страницы, распарсить и разложить результаты в массив.

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хоже на одном движке, попрошу уточнить если возможна оптимизация.

Прошу указывать выбранный сайт и цену.