Разработатыватся сайт на битриксе, необходимо доработать форум. Он в принципе слегка дырявый, но неочень. т.е. есть определенное количество несложных багов, которые надо устранить + некоторые доработки... предлагайте свои варианты сюда ...
Каталог товаров
НУжно создать каталог товаров. Любая фирма может зарегистрироваться и добавить туда свои товары как по одному так и закачав прайс лист в екселе (нужна распознавалка, в принципе она есть, нужно только прикрутить). Бесплтно размещение только до 10 товаров или более (задается в админке администратором), а далее они обязаны для увеличения располагаемых товаров поставить на своем сайте на нас ссылку и вбить у себя в аккуанте сайт. (должна быть постоянная проверка наличия этой ссылки) ссылка должна быть защищена от всяких ява скриптов и ноиндекс и тд! также в аккуанте фирмы могут добавлять свои новости и статьи! с картинками и тд! что после проверки администратором публикуется на сайте.
должны быть каталог фирм по регионам! и чтобы была возможность просмотреть все товарыодной фирмы! также чтобы можно было писать отзывы о новостях статьях товарах и фирмах и проставоять им оценку. по оценке бы товары и выдавались. фирмы моги бы предоставить много инфы о себе с фото и картинками. Возможность добавлять выставки
должен быть поиск. обычный и расширенный.
каждый товар должен быть на отдельной хорошо проиндекс оптимизир странице.
на сайте должны работать системы продажи ссылок наподобе sape.ru. в смысле просто на сайте будет вестись продажа ссылок! и код любой системы должен на нем работать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Крупному сайту требуется клиентская часть на флэш. Предпологается что сайт будет не полностью на флэш. Все страницы уже сделаны на html, в них необходимо внедрить флэш. Функциональность: отображение графиков, диаграмм, таблиц и других ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $2500
Предлагаю вам для начала ознакомится с зип-архивом, там есть примеры того, что нам нужно. в основном требуется дописать то, что уже есть добавив туда то, что нам нужно общая идея - нужно ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Суть: есть карта страны, у неё есть регионы. По клику на регион надо выводить определённую информацию. Информация хранится в текстовом файле и доступна по http. Всё очень просто. ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $500
Есть большой проект, написан в php. Надо интегрировать creLoaded B2B, некоторие функции перенести из проекта в магазин. В сам магазин тоже нужно несколько доработок. По всей видимости кода написать надо не так уж много, но ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
1. Нужно перенести несколько форумов на разных движках в форум на движке IPB (нужен граббер и парсер форумов, которые перенесут сообщения и профили). 2. Необходимо написать граббер интернет-магазинов на разных движках ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Необходимо написать парсеры для 5 сайтов по бронированию отелей. Не требуется писать ввод и вывод – парсер работает модулем(функцией) внутри ядра готовой системы, необходимо только получить страницы, распарсить и разложить результаты в массив. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужен магазин на PrestaShop. Поддержка большого количества товаров. от 4 до 6 миллионов товаров. Все товары в тексте. Нужен парсер из текста в mysql. И чтобы сразу по несколько сотен тысяч можно ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
На двух сайта http://sardelok.net и http://porta-l.ru ребуется подправить регистрацию, а именно сделать так что бы отображалась картинка при регистрации ICQ 450-540-046Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $200
Имеется база данных запросов к поисковикам около 20 000 000 записей. (восновном английская) Необходимо разбить ее на темы, а темы на список однословных ключей. Каждый ключ находящийся в файле для однословного ключа должен ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад