Каталог товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок244 просмотра

НУжно создать каталог товаров. Любая фирма может зарегистрироваться и добавить туда свои товары как по одному так и закачав прайс лист в екселе (нужна распознавалка, в принципе она есть, нужно только прикрутить). Бесплтно размещение только до 10 товаров или более (задается в админке администратором), а далее они обязаны для увеличения располагаемых товаров поставить на своем сайте на нас ссылку и вбить у себя в аккуанте сайт. (должна быть постоянная проверка наличия этой ссылки) ссылка должна быть защищена от всяких ява скриптов и ноиндекс и тд! также в аккуанте фирмы могут добавлять свои новости и статьи! с картинками и тд! что после проверки администратором публикуется на сайте.

должны быть каталог фирм по регионам! и чтобы была возможность просмотреть все товарыодной фирмы! также чтобы можно было писать отзывы о новостях статьях товарах и фирмах и проставоять им оценку. по оценке бы товары и выдавались. фирмы моги бы предоставить много инфы о себе с фото и картинками. Возможность добавлять выставки

должен быть поиск. обычный и расширенный.

каждый товар должен быть на отдельной хорошо проиндекс оптимизир странице.

на сайте должны работать системы продажи ссылок наподобе sape.ru. в смысле просто на сайте будет вестись продажа ссылок! и код любой системы должен на нем работать

17 лет назад
Vbif12
Гость 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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