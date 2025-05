Flash-просматривалка журналов в формате пдф

Предлагаю вам для начала ознакомится с зип-архивом, там есть примеры того, что нам нужно. в основном требуется дописать то, что уже есть добавив туда то, что нам нужно

общая идея - нужно создать механизм конверта журнала из пдф в формат, который читается флешем (например jpg) после чего нужна возможность добавить в какие-то места журнала видео (то есть при открытии какой-то страницы начинает играть видео вместо картинки в журнале). + нужны дополнительные функции, описанные ниже

обратите внимание на пример quick_start из зипа

теперь дополнения, что нужно дописать

- зум как на http://www.3dissue.com/new_design/pageflip.htm (see the menu under blue/red wheels button on bottom icons)

- зум должен начинаться по двойному клику и заканчиваться по двойному клику или эскейпу.

переключение между просмотром тумб и большой страницы (как тут (первая кнопка слева) http://www.fluidbook.com/demo/en/)

-следующая и последняя страницы как тут http://www.fluidbook.com/demo/en/ (the 2 green buttons on each side of publication)

- переключение на полный экран как тут http://www.mymelodi.com/prophp/Main.php?MagID=1&MagNo=1

- когда журнал "закрыт" справа показать обложку а слева короткую "помощь" http://www.3dissue.com/new_design/pageflip.htm

- букмарки как на http://www.fluidbook.com/demo/en/

- tell a friend (as in http://www.fluidbook.com/demo/en/ or http://www.3dissue.com/new_design/pageflip.htm)

- возможность отправить по почте выделенный фрагмент как тут http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=tqfhr#/page0/