Ищем внештатного программиста (программистов) для разработки международного сайта. Задача. Разработать сервер обучения. Используемые технологии: стэк LAMP, AJAX, система платежей MoneyBookers. Разработать международный сайт с системой управления. За ...
Flash-просматривалка журналов в формате пдф
Предлагаю вам для начала ознакомится с зип-архивом, там есть примеры того, что нам нужно. в основном требуется дописать то, что уже есть добавив туда то, что нам нужно
общая идея - нужно создать механизм конверта журнала из пдф в формат, который читается флешем (например jpg) после чего нужна возможность добавить в какие-то места журнала видео (то есть при открытии какой-то страницы начинает играть видео вместо картинки в журнале). + нужны дополнительные функции, описанные ниже
обратите внимание на пример quick_start из зипа
теперь дополнения, что нужно дописать
- зум как на http://www.3dissue.com/new_design/pageflip.htm (see the menu under blue/red wheels button on bottom icons)
- зум должен начинаться по двойному клику и заканчиваться по двойному клику или эскейпу.
переключение между просмотром тумб и большой страницы (как тут (первая кнопка слева) http://www.fluidbook.com/demo/en/)
-следующая и последняя страницы как тут http://www.fluidbook.com/demo/en/ (the 2 green buttons on each side of publication)
- переключение на полный экран как тут http://www.mymelodi.com/prophp/Main.php?MagID=1&MagNo=1
- когда журнал "закрыт" справа показать обложку а слева короткую "помощь" http://www.3dissue.com/new_design/pageflip.htm
- букмарки как на http://www.fluidbook.com/demo/en/
- tell a friend (as in http://www.fluidbook.com/demo/en/ or http://www.3dissue.com/new_design/pageflip.htm)
- возможность отправить по почте выделенный фрагмент как тут http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=tqfhr#/page0/
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