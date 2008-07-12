Флэш клиент для крупного сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок286 просмотров

Крупному сайту требуется клиентская часть на флэш.

Предпологается что сайт будет не полностью на флэш. Все страницы уже сделаны на html, в них необходимо внедрить флэш.

Функциональность: отображение графиков, диаграмм, таблиц и других объектов (об этом отдельно сообщу).

Обмен данными через XML.

Обязательно множество визуальных \"фишек\" и красивый интерфейс.

Начинающих флэшеров просьба не беспокоить - работа действительно сложная!

HTML
17 лет назад
InterWork
Зайцев 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

shaman_rus
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$1000
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

shaman_rus
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Международный сервер обучения

    Ищем внештатного программиста (программистов) для разработки международного сайта. Задача. Разработать сервер обучения. Используемые технологии: стэк LAMP, AJAX, система платежей MoneyBookers. Разработать международный сайт с системой управления. За ...

    AJAXJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Flash-просматривалка журналов в формате пдф

    $2500

    Предлагаю вам для начала ознакомится с зип-архивом, там есть примеры того, что нам нужно. в основном требуется дописать то, что уже есть добавив туда то, что нам нужно общая идея - нужно ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интеграция osCommerce

    $500

    Есть большой проект, написан в php. Надо интегрировать creLoaded B2B, некоторие функции перенести из проекта в магазин. В сам магазин тоже нужно несколько доработок. По всей видимости кода написать надо не так уж много, но ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Грабберы и парсеры форумов и магазинов

    $100

    1. Нужно перенести несколько форумов на разных движках в форум на движке IPB (нужен граббер и парсер форумов, которые перенесут сообщения и профили). 2. Необходимо написать граббер интернет-магазинов на разных движках ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Грабер-парсер на php для 5 сайтов

    $250

    Необходимо написать парсеры для 5 сайтов по бронированию отелей. Не требуется писать ввод и вывод – парсер работает модулем(функцией) внутри ядра готовой системы, необходимо только получить страницы, распарсить и разложить результаты в массив. ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Магазин

    $1000

    Нужен магазин на PrestaShop. Поддержка большого количества товаров. от 4 до 6 миллионов товаров. Все товары в тексте. Нужен парсер из текста в mysql. И чтобы сразу по несколько сотен тысяч можно ...

    MySQLPrestaShop
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разделение базы запросов по темам.

    $200

    Имеется база данных запросов к поисковикам около 20 000 000 записей. (восновном английская) Необходимо разбить ее на темы, а темы на список однословных ключей. Каждый ключ находящийся в файле для однословного ключа должен ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скачать базу yellow-pages

    $400

    Нужно скачать полную базу контактов сайта yellow-pages.ru по городам Москва и С-Петербург. требуемый формат: рубрика$имя фирмы$телефон$факс Возможна частичная оплата после проверки количества фирм в рубриках и нескольких контрольных рубрик. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад