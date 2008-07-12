Флэш клиент для крупного сайта

Крупному сайту требуется клиентская часть на флэш.

Предпологается что сайт будет не полностью на флэш. Все страницы уже сделаны на html, в них необходимо внедрить флэш.

Функциональность: отображение графиков, диаграмм, таблиц и других объектов (об этом отдельно сообщу).

Обмен данными через XML.

Обязательно множество визуальных \"фишек\" и красивый интерфейс.

Начинающих флэшеров просьба не беспокоить - работа действительно сложная!