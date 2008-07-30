Игровой Flash портал

Задача: имеется сайт позволяющий пользователям играть в online азартные игры, такие как, покер, блек-джек, рулетка и т.д. Требуется переделать большинство уже созданных игр во Flash формат.

Обязательно выполнение следующих требований:

1. Конфиденциальность пользователей.

2. Реализация алгоритма шифрования данных, передаваемых между клиентским Flash приложением и его серверной частью.

4. Передача данных по защищенным протоколам.

5. Возможность одновременной игры огромного числа пользователей. Без значительной нагрузки на сервер (у меня свой выделенный сервер).

6. Возможность сохранения результатов игры в базу данных.

7. Красивая 3D анимация профессионального уровня исполнения.

8. Удобная панель администрирования, выполненная также во флеш.

9. Панель администрирования, должна поддерживать:

a) Просмотр информация о пользователях системы, с возможностью ее редактирования.

b) Просмотр баланса пользователей.

с) Всевозможная статистика: посещаемость, доход казино, расход, за день, месяц, год и т.д. вывод информации для статистики должен быть реализован в виде красивых диаграмм и графиков.

10. Алгоритм игр должен разрабатываться так, чтобы пользователь в любой момент времени мог с легкостью проверить честность казино. Т.е. пользователю должна передаваться необратимо зашифрованная информация до начала игры, содержащая сведенья о ее конечном результате (например, рулетка). Эту информацию пользователь может в последствие проверить.

11. Интеграция различных систем оплаты (Web money, PayPal, Visa, MasterCard и т.д.).

12. И самое главное, простота и интуитивность интерфейса.

Мне важен конечный результат, цена его достижения меня не сильно заботит. 5000 – 10000$.

Если вы считаете, что это стоит больше, рассмотрим. Желательно чтобы исполнителем был креативный, талантливый, молодой человек или группа таких людей. Находящийся, постоянно на связи. Мне не нужен чужой, ворованный, сто раз переписанный, доработанный, измененный, подкорректированный или еще что-то там с ним сделанный код, поэтому всяких халтурщиков, шаблонщиков и прочих подобных, просьба не беспокоить (т.е. всех web-студий) Нужна исключительно с нуля написанная для меня система. Еще раз повторю: сроки и стоимость не ограниченна, в разумных пределах конечно.

Мне писать можно либо прямо в тему, либо в приват. Детальное общение буду вести только с заинтересовавшим меня исполнителем, подробное ТЗ тоже предоставлю.