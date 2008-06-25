Нужен плагин RSS-граббер под Wordpress последней версии.

Требования:

1. Легкая установка и настройка. Мне не нужны прописывания таблиц и макросов и т.п.

2. Импорт полной статьи без обрезания. К сожалению, часто импортируется только обрезок статьи.

3. Автоматическое создание рубрики (метки) для импортируемой записи если такой рубрики еще не было.

4. Стандартные функции - способность вычищать ссылки в тексте.

5. Задание времени обновления в самих настройках плагина.

6. Легкое и удобное добавление RSS-лент для грабинга с них.

7. Активация/деактивация обновления каждой ленты в интерфейсе управления без ее удаления.

8. Ресайз картинок до установленного в админке значения.

9. По возможности (не знаю, осуществимо ли это) - формирование новых заголовков.

Если есть готовый вариант - также рассмотрю предложение. Указывайте, какие функции уже присутствуют, каких из указанных выше нет.

Ориентировочная цена - от 20 до 50 wmz.