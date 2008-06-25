Есть зарубежный adult сайт (как youtube). Сайт выдает специальный код, как на youtube, для вставки на сайт вебмастера. Нужен скрипт для автоматического переноса видеороликов с тумбами (тумбы - маленькие картинки, превью) на сайт вебмастера, ...
Нужен плагин RSS-граббер под Wordpress
Нужен плагин RSS-граббер под Wordpress последней версии.
Требования:
1. Легкая установка и настройка. Мне не нужны прописывания таблиц и макросов и т.п.
2. Импорт полной статьи без обрезания. К сожалению, часто импортируется только обрезок статьи.
3. Автоматическое создание рубрики (метки) для импортируемой записи если такой рубрики еще не было.
4. Стандартные функции - способность вычищать ссылки в тексте.
5. Задание времени обновления в самих настройках плагина.
6. Легкое и удобное добавление RSS-лент для грабинга с них.
7. Активация/деактивация обновления каждой ленты в интерфейсе управления без ее удаления.
8. Ресайз картинок до установленного в админке значения.
9. По возможности (не знаю, осуществимо ли это) - формирование новых заголовков.
Если есть готовый вариант - также рассмотрю предложение. Указывайте, какие функции уже присутствуют, каких из указанных выше нет.
Ориентировочная цена - от 20 до 50 wmz.
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