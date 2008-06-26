Php граббер http://finance.google.com/finance/stockscreener 2 фрейма - Верхний фрейм: http://finance.google.com/finance/stockscreener#... (линк меняется с выбранамы параметрами) Нижний фрейм: Кнопка "Получить список компаний" - ...
Парсинг крупного сайта
Есть зарубежный adult сайт (как youtube). Сайт выдает специальный код, как на youtube, для вставки на сайт вебмастера. Нужен скрипт для автоматического переноса видеороликов с тумбами (тумбы - маленькие картинки, превью) на сайт вебмастера, с возможностью обновления(добавления новых роликов с сайта) по крону.
Но тумбы, как и ролики, остаются на этом adult сайте.
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