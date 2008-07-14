"Связующее звено" (PHP) между СУБД и БД на сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок225 просмотров

Нужен скрипт на PHP для связи БД MySql, находящийся на сервере

(Одна БД, несколько таблиц), и клиентских СУБД.

Называйте цену.

MySQLPHP
17 лет назад
IceWind
39 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

dmitriy_sv
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$80
Отличный программист. Профессионал. Помог быстро решить поставленную задачу. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень приятно было работать с этим человеком. Работа была оплачена заранее в полном размере. Спасибо. С уважением, Дмитрий.

Заявки фрилансеров

dmitriy_sv
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад