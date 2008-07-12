Ипотечный калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок172 просмотра

Закажу или куплю готовый скрипт ипотечного калькулятора.

Примеры:

vsekrediti.ru - самый простенький и страшненький...

ipohelp.ru/calculator.html?whatisneed=calcinstallments

ipoteka-calc.ru

Пишите предложения с ценами, плз..

17 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
$45
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Замечательный заказчик. Очень приятен в общении. Приятно удивило доверие к исполнителю. Буду рад сотрудничать в дальнейшем :)

Заявки фрилансеров

arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад