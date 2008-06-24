Подравить JS в IE

http://www.autobusinessgroup.com/diamond/html/product.php?productid=42&cat=8&page=1

в дополнительной секции Linked Products есть фото для каждого продукта.

При нажатии на него выскакивает всплывающее окно. Функционал взят по аналогии с главным продуктом.

Работает везде, но в IE окно не активно, то есть его невозможно закрыть, и некоторые элементы (селектбоксы) "вылезают" с задней страницы вперед.

нужно это пофиксить. пишите цену и сроки.

оплата по факту.