Фотогалерея 2.0 1C-Bitrix

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Закрыт1 заявка163 просмотра

Доработать стандартный компонент в 1C-Bitrix фотогалерея 2.0.

Добавить возможность ограничивать накручивание рейтинга в одной сессии, либо с одним cookie, либо с одного IP.

17 лет назад
yakden
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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