Сделать ролик казино

http://www.casino-flamingo.com.ua/

в шапке сайта есть ролик с картами и рулеткой.

Нужно будет сделать такой же самый ролик, с абсолютно такими же эффектами (только фото заведения будет другое и название заведения также будет другое).

Сколько будет стоит разработка такого ролика и какие временные рамки?

Спасибо.

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