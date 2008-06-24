Сделать ролик казино

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Закрыт6 заявок134 просмотра

http://www.casino-flamingo.com.ua/

в шапке сайта есть ролик с картами и рулеткой.

Нужно будет сделать такой же самый ролик, с абсолютно такими же эффектами (только фото заведения будет другое и название заведения также будет другое).

Сколько будет стоит разработка такого ролика и какие временные рамки?

Спасибо.

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17 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

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