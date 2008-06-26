Работа для флэш-программера

Доброго времени суток, Уважаемые фрилансеры!

Необходимо в кратчайшие сроки разработать ленту:

1. изначальная позиция - лента неподвижна.

1.1. все картинки под альфа прозрачностью где то 50%

2. при наведении на картинки прозрачность 100% - то есть вся картинка в цвете

3. если навести мышкой на самое начало ленты или на самый конец ленты - лента начинает двигаться в ту или другую сторону по кругу.

Заметьте, если просто подвести курсор мыши к середине ленты - она остается неподвижной.

По динамике она точь в точь должна быть как здесь:

http://bvmedia.ru/smi.html

по дизайну:

1. не те шрифты

- по дефолту

Verdana, bold, 11 pt, цвет = #0063a5

- при наведении курсора на картинку

Verdana, bold, 11 pt, цвет = #cc3300

2. все делать на прозрачном бэкграунде

Стучите в асю 283233697. Маргарита