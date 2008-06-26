Работа для флэш-программера

$64
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок134 просмотра

Доброго времени суток, Уважаемые фрилансеры!

Необходимо в кратчайшие сроки разработать ленту:

1. изначальная позиция - лента неподвижна.

1.1. все картинки под альфа прозрачностью где то 50%

2. при наведении на картинки прозрачность 100% - то есть вся картинка в цвете

3. если навести мышкой на самое начало ленты или на самый конец ленты - лента начинает двигаться в ту или другую сторону по кругу.

Заметьте, если просто подвести курсор мыши к середине ленты - она остается неподвижной.

По динамике она точь в точь должна быть как здесь:

http://bvmedia.ru/smi.html

по дизайну:

1. не те шрифты

- по дефолту

Verdana, bold, 11 pt, цвет = #0063a5

- при наведении курсора на картинку

Verdana, bold, 11 pt, цвет = #cc3300

2. все делать на прозрачном бэкграунде

Стучите в асю 283233697. Маргарита

17 лет назад
m2811
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

koshey
Борлис 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$64
2 дня
Очень довольна сотрудничеством с Дмитрием!Он-человек слова и дела. Выполнил работу очень качественно и РАНЬШЕ ОГОВОРЕННОГО СРОКА! Рекомендую.
Сотрудничеством с Маргаритой остался очень доволен! Работа по проекту прошла быстро, без каких либо проблем и глупых вопросов.

Заявки фрилансеров

koshey
Борлис 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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