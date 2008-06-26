Для сайта на Joomla Требуется каталог товаров с возможностью отображения в виде таблицы с сортировкой по некоторым полям. Может быть сделано очень похоже на компонент RD Autos (http://www.rd-media.org/index.php?option=com_autos&func=maxview&cid=4)
Работа для флэш-программера
Доброго времени суток, Уважаемые фрилансеры!
Необходимо в кратчайшие сроки разработать ленту:
1. изначальная позиция - лента неподвижна.
1.1. все картинки под альфа прозрачностью где то 50%
2. при наведении на картинки прозрачность 100% - то есть вся картинка в цвете
3. если навести мышкой на самое начало ленты или на самый конец ленты - лента начинает двигаться в ту или другую сторону по кругу.
Заметьте, если просто подвести курсор мыши к середине ленты - она остается неподвижной.
По динамике она точь в точь должна быть как здесь:
по дизайну:
1. не те шрифты
- по дефолту
Verdana, bold, 11 pt, цвет = #0063a5
- при наведении курсора на картинку
Verdana, bold, 11 pt, цвет = #cc3300
2. все делать на прозрачном бэкграунде
Стучите в асю 283233697. Маргарита
Выбранный исполнитель
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