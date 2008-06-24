Для сайта на Joomla Требуется каталог товаров с возможностью отображения в виде таблицы с сортировкой по некоторым полям. Может быть сделано очень похоже на компонент RD Autos (http://www.rd-media.org/index.php?option=com_autos&func=maxview&cid=4)
Скрипт для работы в одной из соц. сетей
Требуется скрипт для работы в одной из соц. сетей
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Бюджет 170$ (4000 wmr). Возможна поэтапная оплата(за каждую из 4 частей) после тестирования на вашем хостинге каждой из частей.
Сроки - 5-7 дней. Ежедневный отчет о проделанной работе.
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Описание:
Скрипт состоит из 4 частей, которые могут работать параллельно, в несколько потоков каждая(то есть с несколькими аккаунтами одновременно)
Часть1.
Регистрация аккаунта
Подтверждение регистрации по почте
Загрузка в аккаунт графической(фото из коллекции) и текстовой информации
Изменение настроек аккаунта
Часть2.
Добавления в друзья к аккаунтам пользователей из определенных групп данной соц.сети.
Ведется учет. Если один аккаунт уже добавлял в друзья данного пользователя, то др. этого не делает.
Часть3.
Приглашает заданное количество друзей аккаунтов в определенную группу.
Часть 4.
Проверяет наличие определенных надписей на личной странице аккаунта(ищет по шаблону), и при необходимости удаляет их.
Каждая из частей каждые 12 часов обновляет отчет о проделанной работе и выводит его.
Подробное, детальное ТЗ имеется.
Заявки фрилансеров
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