Требуется скрипт для работы в одной из соц. сетей

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Бюджет 170$ (4000 wmr). Возможна поэтапная оплата(за каждую из 4 частей) после тестирования на вашем хостинге каждой из частей.

Сроки - 5-7 дней. Ежедневный отчет о проделанной работе.

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Описание:

Скрипт состоит из 4 частей, которые могут работать параллельно, в несколько потоков каждая(то есть с несколькими аккаунтами одновременно)

Часть1.

Регистрация аккаунта

Подтверждение регистрации по почте

Загрузка в аккаунт графической(фото из коллекции) и текстовой информации

Изменение настроек аккаунта

Часть2.

Добавления в друзья к аккаунтам пользователей из определенных групп данной соц.сети.

Ведется учет. Если один аккаунт уже добавлял в друзья данного пользователя, то др. этого не делает.

Часть3.

Приглашает заданное количество друзей аккаунтов в определенную группу.

Часть 4.

Проверяет наличие определенных надписей на личной странице аккаунта(ищет по шаблону), и при необходимости удаляет их.

Каждая из частей каждые 12 часов обновляет отчет о проделанной работе и выводит его.

Подробное, детальное ТЗ имеется.