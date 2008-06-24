Для сайта на Joomla Требуется каталог товаров с возможностью отображения в виде таблицы с сортировкой по некоторым полям. Может быть сделано очень похоже на компонент RD Autos (http://www.rd-media.org/index.php?option=com_autos&func=maxview&cid=4)
На существующий сайт внести правки
Существует сайт написанный на php, на него нужно внести несложные правки. Если готовы, пишите, конкретней обсудим правки и цену, за которую Вы готовы - это сделать
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