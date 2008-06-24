На существующий сайт внести правки

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок234 просмотра

Существует сайт написанный на php, на него нужно внести несложные правки. Если готовы, пишите, конкретней обсудим правки и цену, за которую Вы готовы - это сделать

PHP
17 лет назад
guppy
А.Л. 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Sten1302
Олег 
51 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
С таким человеком можно и приятно работать!

Заявки фрилансеров

Sten1302
Олег 
51 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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