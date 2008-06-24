Анонимайзер

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Закрыт2 заявки242 просмотра

Основная идея построить анонимайзер взяв за идею интерфейс похожий на браузер Opera, имеющий несколько закладок(на ajax) в которых отображаются разные

странички, также закладка имеет минимальный набор управления(назад/вперед, адресная строка, вкл/выкл картинки/flash/js/cookies)

+нужна регистрация пользователей nick/mail/pass

+Архитектура движка должа позволять в будующем легко интергрировать новые модули/виджеты

Требование к анонимайзеру:

-по желанию юзера все ссылки шифруются например так:900150983CD24FB0D6963F7D28E17F72

-поддерживаются кодировки

-поддерживаются куки

-рефферы

-js скрипты

-css

-flash – фильтры банят расширения *.swf

нужно

что бы флэш все равно как-то показывался, например на www.rbc.ru flash работает через фильтры, он

видимо в ***.js файлах прописан, нужно реализовать подобное.

-ssl

-WWW-Authenticate

-GET/POST

итд.

Подробное ТЗ + дизайн интерфейса с меня

Преимущество у тех кто:

-предлагает приблизительную цену

-предлагает варианты улучшения

-дает ссылки на похожие реализованные проекты

-имеет положительные отзывы

-сможет гарантировать выполнение работы в заявленный срок

-гарантирует безопасный код

-напишет в связке JS/HTML/DHTML/AJAX/CSS + PHP никаких java/flash/aciveX

Жду Ваших цен и сроков

AJAXCSSHTMLJavaJavaScriptPHP
17 лет назад
mnaumenko
Maxim 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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