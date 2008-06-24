Для сайта на Joomla Требуется каталог товаров с возможностью отображения в виде таблицы с сортировкой по некоторым полям. Может быть сделано очень похоже на компонент RD Autos (http://www.rd-media.org/index.php?option=com_autos&func=maxview&cid=4)
Анонимайзер
Основная идея построить анонимайзер взяв за идею интерфейс похожий на браузер Opera, имеющий несколько закладок(на ajax) в которых отображаются разные
странички, также закладка имеет минимальный набор управления(назад/вперед, адресная строка, вкл/выкл картинки/flash/js/cookies)
+нужна регистрация пользователей nick/mail/pass
+Архитектура движка должа позволять в будующем легко интергрировать новые модули/виджеты
Требование к анонимайзеру:
-по желанию юзера все ссылки шифруются например так:900150983CD24FB0D6963F7D28E17F72
-поддерживаются кодировки
-поддерживаются куки
-рефферы
-js скрипты
-css
-flash – фильтры банят расширения *.swf
нужно
что бы флэш все равно как-то показывался, например на www.rbc.ru flash работает через фильтры, он
видимо в ***.js файлах прописан, нужно реализовать подобное.
-ssl
-WWW-Authenticate
-GET/POST
итд.
Подробное ТЗ + дизайн интерфейса с меня
Преимущество у тех кто:
-предлагает приблизительную цену
-предлагает варианты улучшения
-дает ссылки на похожие реализованные проекты
-имеет положительные отзывы
-сможет гарантировать выполнение работы в заявленный срок
-гарантирует безопасный код
-напишет в связке JS/HTML/DHTML/AJAX/CSS + PHP никаких java/flash/aciveX
Жду Ваших цен и сроков
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