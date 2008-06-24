Для компании ООО "Светлана" ( www.mbasvetlana.com ) для доработки проекта международного портала знакомств www.dating-partner.com требуется опытный PHP программист, а лучше группа опытных программистов (студия). Требования: Отличное знание PHP, MySql, javascript, шаблонной системы ...
Правка бага и верстка
Верстка 1 страница (1 поле и 2 кнопки) очень простая
Из личного кабинета пользователь заливает файлы на хост. При заливке он указывает название и стиль(рок,электро..)
Чтобы трек попал на сайт его нужно отмодерировать в админке. В админке показывается название трека и стиль но после модерации стиль пропадает. Собственно нужно сделать так чтобы он не пропадал.
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