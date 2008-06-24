Основная идея построить анонимайзер взяв за идею интерфейс похожий на браузер Opera, имеющий несколько закладок(на ajax) в которых отображаются разные странички, также закладка имеет минимальный набор управления(назад/вперед, адресная строка, вкл/выкл картинки/flash/js/cookies) +нужна регистрация ...
Программа + PHP
Нужна программа для отправки/приема сообщений с сайта.
На сайте нужна админка.
Выбранный исполнитель
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