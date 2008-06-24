Удаленное редактирование постов движок вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки169 просмотров

У меня есть 5 разных сайтов на движке вордпресс, нужна программа лучше скрипт для подключения к этим сайтам для внесения изменений в посты. Типа скрипт автоматизации для того чтобы на каждый сайт не заходить для добавления или редактирования новости.

WordPress
17 лет назад
wnet
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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