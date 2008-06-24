Встроить скрипт в вирт маркет

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка133 просмотра

Есть скрипт нужно чтобы он инклюдился в полном описании товара , и добавить в админку кнопку добавления.. будет таких скриптов 7 разных видов = суть одна и таже

знающему вирт маркет работы на 1 час, оплата 20 уе

17 лет назад
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38 лет
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

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