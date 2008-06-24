Перевести исходник .fla на flash 8

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки148 просмотров

Имеется исходник .fla, не открывается на flash 8.пишет неверный формат.

Собственно просто сохранить под версию macromedia flash 8

17 лет назад
imask
49 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

pandorka76
Viktoriya Ryabova 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$1
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо большое было приятно поработать и помочь :)

Заявки фрилансеров

pandorka76
Viktoriya Ryabova 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад