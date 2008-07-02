Для компании ООО "Светлана" ( www.mbasvetlana.com ) для доработки проекта международного портала знакомств www.dating-partner.com требуется опытный PHP программист, а лучше группа опытных программистов (студия). Требования: Отличное знание PHP, MySql, javascript, шаблонной системы ...
Скрипт на javascript для работы со списком
Нужно сделать скрипт на javascript для работы со списком в таблице. Макет- http://bygp.ru/list.html
Работа со списком включает:
- возможность сортировки выбранного поля в списке ( один раз кликаем на поле- сортировка по возрастанию, еще раз клик- по убыванию)
- возможность фильтрации по одному или нескольким полям (фильтрация
- изменения кол-ва элементов в таблице (эмуляция страниц)- ненужная часть таблицы просто скрывается (без всякой подгрузки аяксом)
- отображение только важных записей (на макете выделены желтым) и снятие этого фильтра (чтобы опять все поля отображались)
+ Нужно чтобы другой программист мог легко добавить новые поля в таблице с фильтром
+ чтобы при добавлении новых полей не приходилось дописывать js код
Вроде все :) Предлагайте сроки и цены.
P.S. Не приветствуются предложения от вебстудий. Приветствуются какие нибудь js скрипты в портфолио.
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