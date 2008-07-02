Нужно сделать скрипт на javascript для работы со списком в таблице. Макет- http://bygp.ru/list.html

Работа со списком включает:

- возможность сортировки выбранного поля в списке ( один раз кликаем на поле- сортировка по возрастанию, еще раз клик- по убыванию)

- возможность фильтрации по одному или нескольким полям (фильтрация

- изменения кол-ва элементов в таблице (эмуляция страниц)- ненужная часть таблицы просто скрывается (без всякой подгрузки аяксом)

- отображение только важных записей (на макете выделены желтым) и снятие этого фильтра (чтобы опять все поля отображались)

+ Нужно чтобы другой программист мог легко добавить новые поля в таблице с фильтром

+ чтобы при добавлении новых полей не приходилось дописывать js код

Вроде все :) Предлагайте сроки и цены.

P.S. Не приветствуются предложения от вебстудий. Приветствуются какие нибудь js скрипты в портфолио.