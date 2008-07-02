Скрипт на javascript для работы со списком

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок254 просмотра

Нужно сделать скрипт на javascript для работы со списком в таблице. Макет- http://bygp.ru/list.html

Работа со списком включает:

- возможность сортировки выбранного поля в списке ( один раз кликаем на поле- сортировка по возрастанию, еще раз клик- по убыванию)

- возможность фильтрации по одному или нескольким полям (фильтрация

- изменения кол-ва элементов в таблице (эмуляция страниц)- ненужная часть таблицы просто скрывается (без всякой подгрузки аяксом)

- отображение только важных записей (на макете выделены желтым) и снятие этого фильтра (чтобы опять все поля отображались)

+ Нужно чтобы другой программист мог легко добавить новые поля в таблице с фильтром

+ чтобы при добавлении новых полей не приходилось дописывать js код

Вроде все :) Предлагайте сроки и цены.

P.S. Не приветствуются предложения от вебстудий. Приветствуются какие нибудь js скрипты в портфолио.

JavaScript
17 лет назад
Okk_
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

georghell
Георгий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад
$30
3 дня
Отличный программист! Мало того что отлично справился с заданием так еще и дал подробные комментарии по использованию скрипта! Рекомендую.
Евгений Викторович - отличный заказчик. Приятно было с ним работать. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

georghell
Георгий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад