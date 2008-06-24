Сделать полный аналог каталога

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки194 просмотра

Нужен полный аналог http://codebase.mql4.com/ru/ со всеми имеющимися функциями с предоставлением исходного кода. После создания добавить по 25 приложений в каждую категорию.

Пожалуйста, добавляйте ваше предложение только после подробного ознакомления с системой. Я выбираю не самое первое предложение, а самое лучшее после истечения 24 часов.

Цена/Сроки

17 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров