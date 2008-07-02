Нужен скрипт опроса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок270 просмотров

Порядка 10 вопросов, по несколько вариантов ответов на каждый из них

Нужен опрос, чтобы стоял на сайте и работал

Желательно без использования баз данных

Возможна установка готового скрипта

17 лет назад
KSW
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
55 отзывов

Выбранный исполнитель

FrykT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$25
Исполнитель работает четко и быстро.
Оплатил как договаривались. С человеком приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

FrykT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад