Проект Папа

Изменить размер Flash-баннера 150х150 на 100х100, исходник вышлю на указанное мыло. Оплата 5-10 WMZ по факту. Работа не на одну минуту - подумайте прежде чем браться.
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