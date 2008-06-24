Flash галерея

Приветствую всех.

Требуется установить flash-галерею.

Особенности:

— полная русификация

— на страницах расположены превьюшки, по 25 штук

(размер их как на http://www.formula1.com/gallery/race/2008/794/)

— разбивка на страницы.

— при клике на превью открывается большое фото. Ниже под ней ссылки «Следующая» и «предыдущая».

— У каждой фотографии отмечается дата автоматически и вручную вводится заголовок а также подпись.

Естественно требуется простая админка — закинул фотки, сделал заголовки и подпись, они сжались, пережались и встали на место по порядку, отметилась их дата. Всё.