Поворотник текста

Нужен полный аналог http://codebase.mql4.com/ru/ со всеми имеющимися функциями с предоставлением исходного кода. После создания добавить по 25 приложений в каждую категорию. Пожалуйста, добавляйте ваше предложение только после подробного ознакомления с системой. Я ...