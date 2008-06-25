Поворотник текста

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Завершен8 заявок289 просмотров

Серверный скрипт, выполняющий разворот введенной строки (Hello world > dlrow olleH)

PHP 4, оплата WMZ

PHP
17 лет назад
c0p
Allert 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

SpyLive
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sptwork
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$1
Понравилось что человек самостоятельно сделал и выдал 2 реализации обработки "избыточных" данных. Спасибо :)
Выполнил задание и моментально получил оплату. Спасибо.
Zendo
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$5
Спасибо. Все реализовано аж в нескольких вариациях (на php и на js). Все ок.
Отличный заказчик. Все четко и ясно. Своевременная оплата.
smdj
Dj 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$5
Быстро и без проблем все сделано. Спасибо :)
Грамотное задание. Быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

SpyLive
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
sptwork
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
Zendo
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
smdj
Dj 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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