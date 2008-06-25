Небходимо написать небольшой модуль для ДЛЕ 6.x-7.x Суть модуля сообщю при переписке! Обязательным условием явлется выплнение работы по небольшому договору и возможность восить изменения/дополнени в готовый модуль! (доплата соответственно!) ...
Поворотник текста
Серверный скрипт, выполняющий разворот введенной строки (Hello world > dlrow olleH)
PHP 4, оплата WMZ
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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