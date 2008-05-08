См. пример http://jino.ru/buy/price.html услуги и цены должны браться с сервера из БД. должно быть неограниченное к-во вложений. Хостинг -Дисковое пространство --100 мб - ...
Написать простенький скрипт
Необходимо написать скрипт, который будет накладывать заданную маску на список слов, разделенных переводом строки.
Пример:
Есть слова:
green
yellow
purple
red label
black label
Необходимо получить:
При этом помимо слов я сам должен задавать накладываемую маску:
3.
4. +
Все должно быть с простым и доступным интерфейсом
Выбранный исполнитель
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