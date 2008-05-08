Написать простенький скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен20 заявок326 просмотров

Необходимо написать скрипт, который будет накладывать заданную маску на список слов, разделенных переводом строки.

Пример:

Есть слова:

green

yellow

purple

red label

black label

Необходимо получить:

green

yellow

purple

red label

black label

При этом помимо слов я сам должен задавать накладываемую маску:

1.

3.

4. +

Все должно быть с простым и доступным интерфейсом

17 лет назад
solzy
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

wworldua
Гость 
69 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
Приятно сотрудничать с приятным человеком. Задачу выполнил просто и со вкусом, при этом все необходимое было сделано быстро и качественно. Спасибо! Заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.

Заявки фрилансеров

wworldua
Гость 
69 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад