Bitrix - требуется донастроить сайт. Только профи.

Значит есть сайт который работает, НО

- есть баги в дизе ( согласен на полную разработку нового диза и его интеграции )

- на момент когда его запустил версия была стровата ( bitrix ) и многие модули и блоки и так далее тоже строваты, нужно обновить функционал

- не используется много полезного того что есть в битрикс по умолчанию - много вставлено лишнего и не понятно для чего

- довольно сложен в загрузке

- не установлены необходимые для сайта аддоны

- ну и так далее...

Вот адресс сайта: gsmtricks.ua

Итак ищу реально специалиста который сделает следующее: ( обращаю внимание ВСЕ И В КОМПЛЕКСЕ )

- сделает тщательное изучение сайта и рапишет мне ошибки, рекомендациии пожелания по улучшению дизайна, блоков, рассположения и так далее.. Реально нужен тщательный анализ всего сайта

- проанализирует ошибки допущенные на сайте и пошагово предложит способы их странения

- рапишет подробно и пошагово список работот по каждому понкту которые он произведет и какими методами с указанием цены на это и срока

- ну и в итоге сможет все сделать согласно согласованым шагам и действиям

- добавить сторонний коды ( то есть есть база например смс и анектотов нужно ее подклбчить и сделать выводы )

В общем ищу проффи который превратит сайт в полноценный портал.

ВАЖНО!!! НЕ надо писать посты типа мы компания все сделаем - это сразу игнор. НУЖЕН человек или группа которая сделает раельное предложение на основе требования которые указал выше именно на базе этого и будет выбран исполнитель.