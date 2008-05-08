Online проект БД с распределенным доступом

В связи с большим количеством проектов, компания Ритейл Аудит http://www.retailaudit.ru и компания NeoZINC http://www.neozinc.ru, входящие в группу компаний Idin объявляет конкурс на поиск уже пятой по счету фриланс команды.

Более детальная инфйормация о нас на сайте.

Обязанности новой фриланс команды:

-разработка с нуля по ТЗ онлайн-проектов PHP + MySQL

-разработка с нуля по ТЗ онлайн-проектов ASP.NET + MS SQL Serevr

-координирование проектов (наличи сотрудника, с которым мы будем проводить коммуникации)

-поддержка проектов

Оплата происходит попроектно. Средний бюджет на одну фриланс-команду в месяц от 5000 долларов.

Оплата внепроектного времени происходит по договоренности (саппорт, исправления, дополнения)

Мы работаем быстро, все проекты имеют достаточно сжатые сроки.

Так как большинство проектов регулярно развиваются, по ним появляются новые задачи и новые проблемы.

Фриланс-команда должна оперативно реагировать на изменения.

Интерфейс общения:

- с программистами - через специальный веб-интерфейс "постановщик задач". С помощью интерфейса мы добавляем новые задачи по конкретному проекту, а программисты выполняют и ставят соответствующую отметку. Мы подтверждаем тоже соответствующей отметкой.

- с менеджером - телефон, почта

Фриланс-команда должна соответствовать требования:

- не менее 3 человек в команде (минимум один координатор)

- не менее 2 работают на ASP.NET + MS SQL Server

- оперативность

- месторасположение: Киев

- счет в банке

Если вы желаете поучаствовать, мы можем предложить вам:

-онлайн-проект маркетингового направления. бюджет около 1000 долларов

-работу по договору

Если вы заинтересованы, пожалуйста:

- проверте, соответствует ли ваша команда требованиям выше

- напишите письмо на [email protected] с описанием вашей фриланс-команды

- при подтверждении, приехать на встречу в наш Киевский офис

Спасибо.