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Написать PHP скрипт для бекапа базы MySQL
Уважаемые фрилансеры сразу дам понять что интересует меня именно PHP,Perl не предлогать.
ТЗ:
------Интерфейс----
Его быть не должно в принципе.
------Функции-------
1.Бекап Базы каждый час.
2.Запуск исключительно через Cron.
3.Проверка базы на целостность.
4.Проверка что база не пуста,если данный факт обнаруживается немедленное прекращение бекапа.
5.Бекап отсылается постоянно на E-mail.В теме исходного письма дата,время(до секунды),отметка о целостности базы.
6.В случае появления обстоятельств описанных в пункте 4.Письмо с детальной информацией,по форме данных идентичное пункту 5.
7.Скрипт должен вести детальное логирование на сервере.
Собственно это всё ТЗ.От Вас ваша цена.Опыт подобных работ.Возможно есть готовое решение,рассмотрю варианты.Цена обязательное поле,также как и опыт.
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