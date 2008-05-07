Написать PHP скрипт для бекапа базы MySQL

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок233 просмотра

Уважаемые фрилансеры сразу дам понять что интересует меня именно PHP,Perl не предлогать.

ТЗ:

------Интерфейс----

Его быть не должно в принципе.

------Функции-------

1.Бекап Базы каждый час.

2.Запуск исключительно через Cron.

3.Проверка базы на целостность.

4.Проверка что база не пуста,если данный факт обнаруживается немедленное прекращение бекапа.

5.Бекап отсылается постоянно на E-mail.В теме исходного письма дата,время(до секунды),отметка о целостности базы.

6.В случае появления обстоятельств описанных в пункте 4.Письмо с детальной информацией,по форме данных идентичное пункту 5.

7.Скрипт должен вести детальное логирование на сервере.

Собственно это всё ТЗ.От Вас ваша цена.Опыт подобных работ.Возможно есть готовое решение,рассмотрю варианты.Цена обязательное поле,также как и опыт.

MySQLPHP
17 лет назад
d3rew
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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