Нужен парсер google

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок320 просмотров

Вообщем суть такова нужно написать поисковик (парсер) по типу pooisk.com только выдачу не из яху он должен парсить а по gogl'y.. Ну еще должна быть мини-админка в которой можно ручками настраивать первые 2 позиции по любому запросу!

Также чтоб была возможность настроить регион по которому искать (Страну) Более подробное тз: icq 84-186-558

Бюджет около 150-200$ (могут быть изменения, обсудим в icq)

Оплата WM

17 лет назад
zaqqaz
Auto 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

ismd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$150
1 день
Работа была выполнена, заказчик пропал.

Заявки фрилансеров

ismd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад