Нужен парсер google

Вообщем суть такова нужно написать поисковик (парсер) по типу pooisk.com только выдачу не из яху он должен парсить а по gogl'y.. Ну еще должна быть мини-админка в которой можно ручками настраивать первые 2 позиции по любому запросу!

Также чтоб была возможность настроить регион по которому искать (Страну) Более подробное тз: icq 84-186-558

Бюджет около 150-200$ (могут быть изменения, обсудим в icq)

Оплата WM