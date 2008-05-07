Приделать к скрипту лимитирование обращений не более n запросов в минуту с Ip и установить его
Нужен парсер google
Вообщем суть такова нужно написать поисковик (парсер) по типу pooisk.com только выдачу не из яху он должен парсить а по gogl'y.. Ну еще должна быть мини-админка в которой можно ручками настраивать первые 2 позиции по любому запросу!
Также чтоб была возможность настроить регион по которому искать (Страну) Более подробное тз: icq 84-186-558
Бюджет около 150-200$ (могут быть изменения, обсудим в icq)
Оплата WM
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