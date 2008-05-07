Простой букинг

Необходимо выполнить разработку проекта в соответствии с приведенным ТЗ.

Условия – разработка ведется на php, с использованием codeigniter и MySQL. Генерируемый код html – с использованием стилей и соответственно – валидный.

В php коде – комментарии. Интерфейс букинга – ваш. В процессе разработки – ежедневный репорт по почте менеджеру проекта.

Проект будет отдан 1-3 исполнителям. Работа будет вестись независимо. Оплата – каждому отдельно. Лучший в данном оплачиваемом тендере – будет приглашен к работе в другом проекте.

(Букинг – это не «боевой» проект, поэтому сроки отсчитываются с момента заключения соглашения о начале работ. И вы можете вносить свои предложения. Это тоже оценивается.)

Пишите по адресу [email protected]