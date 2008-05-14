БД+PHP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок218 просмотров

Вобщем нужна БД и PHP приложение кней.

Должно присутствовать :

1.Авторизация

2.Должно быть 3 пользователя(админ, пользователь с огранич прав,гость)

3.Поиск по БД

4.Админка для заполнения БД

Просьба не серьезных людей не беспокоить!

PHP
17 лет назад
Vexar
Денис 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

miraclechernov
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов
17 лет назад
Быстро, красиво и надежно!

Заявки фрилансеров

miraclechernov
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов
17 лет назад

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